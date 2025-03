Ilfattoquotidiano.it - Le Guardie rivoluzionarie iraniane: “Non ci piegheremo alla volontà dei nemici. Gli Usa credono risolvere i problemi con la guerra”

“L’idea degli Usa che l’Iran si piegheràpolitica deitramite intimidazione è sbagliata”. Il comandante delleHossein Salami risponde così alle minacce del presidente Donald Trump, che ieri dopo l’azione di Usa e Regno Unito contro gli Houthi in Yemen che ha fatto 31 morti ha intimato a Teheran di smettere di sostenerli. “L’Iran non ha alcun ruolo nel dirigere le politiche dei gruppi di resistenza regionali, compresi gli Houthi yemeniti”, ha affermato Salami, citato da Tasnim. E risponderà agli attacchi. “Avvertiamo che l’Iran affronterà qualsiasi minaccia e adotterà misure decisive e conclusive contro di essa”.Poi il comandante ha detto che l’Iran non ha mai iniziato una, ma non è nemmeno rimasto in silenzio di fronte alle minacce.