Calciomercato.it - Le due facce di Roma-Cagliari: la reazione dell’Olimpico e dei tifosi ospiti a Hummels e Ranieri

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico testaccino osannato anche dai sardi, ma la stessa cosa non può dirsi del difensore tedesco da parte della Sudè la prima partita dopo la serataccia di Bilbao per la squadra di, che in questi due giorni si è leccata le ferite e oggi scende in campo contro una squadra in piena lotta salvezza. Per fortuna dei giallorossi, il campionato può ancora regalare qualcosa a differenza della situazione di qualche settimana fa. Laè in corsa per le posizioni europee grazie a una super rimonta, addirittura può sperare ancora nel quarto posto oltre che nell’Europa League che resta alla portata.(LaPresse) – calciomercato.itMa l’espulsione diresta ancora viva nelle menti deigiallorossi, in parte rimasti all’errore del tedesco oltre alla decisione di Turpin.