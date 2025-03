Ilfattoquotidiano.it - “Le donne? Dopo un’esperienza con Olghina di Robilant ho dovuto fare mesi di iniezioni perché non riuscivo a camminare. Le case discografiche mi hanno rubato tutto”: parla Bobby Solo

Una lunga intervista quella cheha rilasciato a Renato Franco sul Corriere della Sera in occasione dei suoi 80 anni (il 18 marzo). 80, con una consapevolezza: “Ho fattoquello che volevo — nel bene e nel male —, ho commesso tanti errori, ma li ho fatti tutti io, senza consigli. Quindi non ho alcun tipo di rimpianto”.Non può che iniziaredal ciuffo alla Elvis (non sapeva chi fosse ma si invaghì di una ragazza che lo amava, “appena vedo il ciuffo dico a mia mamma di farmelo crescere come lui”), e poi arrivare al primo incredibile successo, Una Lacrima Sul Viso: “Però mifregato l’equivalente di un milione e mezzo di euro di oggi, 50 anni di diritti d’autore sfumatidissero che non la potevo firmare per una questione di età, ma non era vero: lo statuto della Siae dice che bisogna avere almeno 16 anni, mentre io ne avevo già 19.