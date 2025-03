Biccy.it - LDA, l’estrema mossa strategica per promuovere il nuovo singolo

Leggi su Biccy.it

LDA sta per tornare con une per farlo ha deciso di attuare unache ha fatto preoccupare i fan. Dopo aver cancellato tutte le foto dal profilo Instagram, ha pubblicato una storia e un post con scritto:“Il profilo di LDA attualmente è gestito dal suo team e per i prossimi giorni non potrà leggere e rispondere ai messaggi“. Aggiungendo: “Comunicazione importante: in questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono. Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare fake news data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione. Grazie a tutti per la comprensione“.Alla luce di questo comunicato i fan di LDA si sono giustamente preoccupati, tant’è che lo staff poco dopo è stato costretto a fare una precisazione.