Lazio a pezzi, demolita dall'ariete Bologna: 5-0

Inimitabile, col suo non-gioco, con la sua fiacca, con le idee più lente dei suoi lenti piedi, riesce a far apparire iluno squadrone che tremare il mondo fa. Cinque reti a zero in una partita che le telecamere hanno implacabilmente mostrato a senso unico.Le figuracce biancocelesti nelle partite di campionato quando la squadra di Baroni gioca anche in mezzo alla settimana dimostrano, a chi ancora non se n’è accorto, che la rosa dei romani è del tutto insufficiente a affrontare una partita ogni tre giorni. I titolari, non avendo sufficienti sostituti di pari livello, sono troppo stanchi e, tranne alcune eccezioni, nella corsa a colpire il pallone arrivano sempre al secondo posto dopo gli avversari.I nomi dei peggiori e dei migliori? Lasciamo stare, Baroni li conosce benissimo, ma non può colpevolizzare quei calciatori che hanno portato finora laai quarti di finale dell’Europa League.