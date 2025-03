Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, sfida cruciale per il futuro. Tra precarietà e democrazia: "Dobbiamo difendere l’industria"

Iltorna al centro del dibattito politico e sociale con il referendum sui diritti dei lavoratori che si avvicina. In un contesto economico in continua trasformazione, caratterizzato da una crescentee dalla necessità di una reindustrializzazione, il Pd ha avviato un confronto pubblico sui temi che riguardano l’occupazione, la partecipazione democratica e la cittadinanza. Durante un incontro svoltosi l’altra sera alla Cgil di Rimini, Andrea Orlando, ex ministro dele responsabile delle politiche industriali del Pd, ha sottolineato l’importanza di un dialogo con la cittadinanza sulle nuove sfide del mondo del. "Credo chefare una discussione con il popolo. Se si chiede alla comunità del Paese di contribuire a una metamorfosi della nostra economia e anche a una riduzione della spesa sociale, penso sia giusto che questa discussione non sia fatta solo nei gruppi dirigenti, tra le élite politiche, ma sia investita la società", ha affermato Orlando.