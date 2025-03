Quifinanza.it - Lavoro, Italia ultima in Europa: più disoccupati da giovani e donne

Leggi su Quifinanza.it

L’fa segnare un leggero aumento dell’occupazione rispetto al 2023, ma èin Unione europea. Lo certificano i dati Eurostat sui i 27 Paesi membri, che rilevano un divario ancora maggiore sulfemminile eleno.In particolare, nell’ultimo trimestre 2024 si è registrato per le nostre connazionali un tasso di occupazione del 53,1%, lontano 13,2 punti dalla media Ue del 66,3%, con un distacco in aumento rispetto ai 12,8 al quarto trimestre del 2023.I numeri dell’occupazione inSecondo le ultime tabelle dell’Eurostat, il tasso di occupazione nella popolazionena tra i 15 e i 64 anni del quarto trimestre dello scorso anno è del 62,2%, in aumento dello o,2 rispetto allo stesso periodo del 2023, ma in calo dello 0,1 sul terzo trimestre 2024.Una percentuale che combina il 71,3% di occupati tra gli uomini e il 53,1% tra le