Casertanews.it - Lavori sulla Provinciale, senso unico alternato pe 38 giorni

Leggi su Casertanews.it

Sarà istituito ilper restringimento della carreggiata della Sp 328 'ex ss 430 della Valle del GariglianoL' per l'esecuzione deinel tratto del bivio per Maiano per 2 chilometri ricadente nel comune di Sessa Aurunca.E' quanto disposto dal dirigente del.