Thesocialpost.it - L’auto si ribalta, l’impatto è spaventoso: tragedia in Italia, Daniele è morto così

Leggi su Thesocialpost.it

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo, si è verificato un tragico incidente stradale sulla strada provinciale che collega Santeramo in Colle, in provincia di Bari, a Matera. Un’auto è uscita di strada e, nel, ha perso la vita un uomo di 47 anni,D’Andrea. I soccorritori del 118 e le forze dell’ordine sono intervenuti prontamente sul posto.Secondo le prime ricostruzioni,D’Andrea era alla guida del suo veicolo quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo e si èto, finendo fuori strada. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso sul posto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per comprendere la dinamica dell’incidente e, al momento, sembra che sull’asfalto non ci siano segni di frenata, ipotizzando che l’uomo possa aver cercato di evitare un animale sulla carreggiata.