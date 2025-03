Laspunta.it - Latina, spettacoli sul lungomare. Ciolfi “Manca il piano di zonizzazione acustica”

“Apprendiamo dalla stampa dell’approvazione con delibera di giunta di un protocollo d’intesa con gli operatori balneari per l’ampliamento dell’offerta ricreativo-musicale oltre l’orario di balneazione. Un protocollo sperimentato già lo scorso anno, esteso per la prossima stagione estiva anche agli esercizi commerciali sul tratto A delche non rientrano nella categoria di stabilimenti balneari. Premessa l’importanza di garantire eventi di intrattenimento sulla Marina, è pure necessaria un’adeguata regolamentazione delle emissioni acustiche affinché non si superino i limiti di decibel previsti dalla normativa“. Lo sottolinea il capogruppo del M5S, Maria Grazia, ricordando che “il Comune diad oggi è sprovvisto didi, sebbene la sua adozione sia obbligatoria“.