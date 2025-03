Palermotoday.it - L'Athletic Club Palermo espugna il Lo monaco: Parmonval battuta 1-0

Arrivano altri tre punti d'oro per l'cheil Franco Lodi Mondello contro la, nel match valido per la 26esima giornata del campionato di Eccellenza girone A. Finisce 0-1 per i grazie al gol di Piero Concialdi al 18° minuto. Una rete importante.