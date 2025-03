Inter-news.it - L’Atalanta di Gasperini ha la continuità per sognare in grande

dista vivendo una stagione al vertice della Serie A. La squadra ha una tattica consolidata, votata all’attacco, con qualità offensiva anche dalla panchina.TATTICA – Il modulo di riferimento diè il 3-4-2-1, ma per squadre che schierano un regista basso a centrocampo il tecnico opta sempre per un 3-4-1-2, con un centrocampista assegnato alla marcatura del regista avversario.vive di un’interpretazione aggressiva e offensiva. Aggressiva per la fase difensiva, interpretata con marcature fisse uomo su uomo con i nerazzurri a caccia degli avversari in ogni zona del campo o quasi, sempre ad interpretare le marcature in avanti. Offensiva invece come vocazione generale: i bergamaschi segnano tanto e cercano sempre di vincere con qualche nuovo spunto in attacco.