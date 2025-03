Romatoday.it - L'Atac non riesce a gestire più di un giorno a settimana di smart working

Leggi su Romatoday.it

L’non è in grado, attualmente, di garantire due giorni adiai suoi dipendenti amministrativi. È quanto è emerso nel corso di una recente audizione in commissione Mobilità convocata proprio per capire come mai la municipalizzata dei trasporti non riesca a concedere ai.