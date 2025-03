Ilgiorno.it - L’Asst Sacco: fatti tutti i controlli sui subappaltatori

"Non si sono mai fermati" i tredici cantieri distribuiti su undici padiglioni dell’ospedaleper lavori da 110 milioni e da finire entro il 2026 perché finanziati dal Pnrr. Lo precisaFatebenefratelli-, chiamata in causa con l’accusa di "carenze di controllo", in qualità di stazione appaltante, dai sindacati confederali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che venerdì hanno rivendicato d’aver fatto rientrare, col contributo delle forze dell’ordine, una protesta degli operai impegnati nella ristrutturazione di un padiglione, che si erano fermati perché non era stato pagato loro lo stipendio. Una protesta "non propriamente pacifica, scagliando a terra tegole dal tetto e urlando", chiariscono dal, che a differenza dei sindacati fa il nome dell’azienda per la quale gli operai lavorano (e che li dovrebbe pagare), cioè "il subappaltatore Desard", nonché di chi le ha commissionato parte dei lavori dopo aver vinto la gara pubblica, ossia "l’appaltatore Sac".