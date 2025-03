Tvplay.it - Lascia l’Inter per la Fiorentina, l’affare si chiude in estate

Leggi su Tvplay.it

Sembra tutto fatto per il passaggio indalalla: un colpo su cui stanno lavorando in casa Viola da tempo e con una certa concorrenzaPalladino, qualora dovesse essere confermato sulla panchina, gradirebbe un giocatore con queste caratteristiche, in grado di ricoprire un paio di ruoli e con un futuro luminoso davanti a sé. Su questo profilo non c’è solo lama anche altre big del calcio italiano.per lasiin(TvPlay – ANSA) Laè l’unica squadra italiana, assieme a Lazio e Inter, ad essere rimasta in corsa in Europa. La rimonta contro il Panathinaikos ha permesso alla Viola di conquistare un posto nei quarti di finale di Conference e continuare a coltivare il sogno di centrare la terza finale consecutiva nella competizione.