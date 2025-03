Bergamonews.it - “L’Arte della Commedia”: tra verità e finzione, un Teatro che diventa vita

Bergamo. “Ala supremaè stata e sarà sempre la suprema”., realtà ed arte scenica si intrecciano in “”, spettacolo di Eduardo De Filippo, adattato e diretto da Fausto Russo Alesi (una produzionedi Napoli –Nazionale, FondazioneToscana –Nazionale,di Roma –Nazionale, Elledieffe), in scena al principalecittadino per la Stagione di Prosa e Altri PercorsiFondazioneDonizetti fino a domenica 16 marzo.Un’opera scritta nel 1964, quella di uno dei grandi maestri delitaliano (parteraccolta “Cantata dei Giorni Dispari”), che si confronta ancora con l’oggi, esempio di unche trova nella continua attualità del messaggio la propria universalità, nel mostrare i rapporti con il Potere ed il bisogno di essere riconosciuti, dele, di conseguenza,dei singoli individui.