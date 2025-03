Ilrestodelcarlino.it - L’arrivo del nuovo vescovo a Cesena: l’abbraccio della città a monsignor Antonio Caiazzo

, 16 marzo 2025 – Una bicicletta e una croce di legno. Un oggetto laico e un simbolo cristiano sono le immagini con le quali oggi pomeriggioGiuseppeè arrivato in, a, diventando nei fatti ildiocesi di-Sarsina. L’accoglienza Ad accoglierlo in piazza del Popolo è stato prima di tutto il sindaco Enzo Lattuca che dopo aver recitato una poesia di Mariangela Gualtieri, gli ha donato una bici arrivata dalle Officine Popolari, la realtà cittadina nata dalle 'Cucine Popolari' che ripara e mette a disposizione biciclette a chi una bicicletta non può permettersela. A partire dai senza fissa dimora., ringraziando e salutando i presenti, ha assicurato dialogo e confronto con tutte le particomunità, salutando anche calorosamente una nutrita rappresentanza di fedeli giunti per salutarlo dalla diocesi di Matera, che aveva amministrato fino a ieri.