L’Armenia è stata nominata destinazione dell’anno per il turismo d’avventura

per ilai PATWA International Travel Awards 2025, tenutisi all’ITB di Berlino il 5 marzo 2025, una delle principali fiere di viaggio al mondo. Questo prestigioso premio evidenzia la crescente reputazione delcomeglobale di prim’ordine per gli amanti dell’avventura.Dalle sue aspre montagne e sentieri escursionistici panoramici alle esaltanti attività all’aperto come l’arrampicata, il parapendio e l’esplorazione fuoristrada,offre un’esperienza senza pari per gli amanti del brivido e della natura. Il ricco patrimonio culturale del paese, unito a paesaggi mozzafiato, lo rende una scelta ideale per i viaggiatori in cerca di avventure uniche e coinvolgenti.Lusine Gevorgyan, Presidente del Comitato per ildel, ha espresso immenso orgoglio nel ricevere il premio:“Questo riconoscimento è una testimonianza della bellezza naturale del, delle diverse offerte die della dedizione del nostro settore turistico.