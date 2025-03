Ilgiorno.it - Largo al popolo europeista. Nel cortile dell’Università un esercito di manifestanti

Tante bandiere dell’Unione europea, molti vessilli arcobaleno, qualche drappo ucraino ma nessuna bandiera di partito anche se non è mancato un pizzico di “pepe“. "Disarmiamo il mondo e riempiamo i granai" e anche "Sì all’Europa di Spinelli, no all’Europa di Von der Leyen" hanno scritto sui cartelloni che tenevano sotto i portici, al riparo dalla pioggia. Ieri pomeriggio, in concomitanza con la manifestazione romana ideata da Michele Serra e con lo stesso spirito, neldelle statuesi è ritrovato il. Oltre 250hanno sfidato gli scrosci d’acqua per far sentire il loro bisogno di unità. "Solo così gli europei – è stato detto – possono contrastare le autocrazie nazionaliste e salvare i loro valori: libertà, democrazia, giustizia, solidarietà, un modello nuovo di convivenza tra i popoli e la pace nella libertà".