Laverita.info - «Lapo usa la filantropia per fare soldi»

Un suo ex stretto collaboratore denuncia ai magistrati l’erede degli Agnelli: «La Fondazione Laps è uno strumento di marketing». Tra le altre cose, Elkann avrebbe voluto far figurare la vendita della sua auto come una donazione, per avere dei vantaggi fiscali.