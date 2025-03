Metropolitanmagazine.it - Lando Norris vince il Gran Premio d’Australia, malissimo la Ferrari, ottimo debutto per Antonelli

unlargamente dominato dalla McLaren ma ripreso per i capelli dal team papaya dopo il breve ma intenso acquazzone che a una dozzina dei cinquantasette giri di gara ne ha rivoluzionato lo svolgimento, mandando ko l’idolo di casa Oscar Piastri (a lungo secondo e minaccioso alle spalle del compagno di squadra Norris) e affondando lache – già poco brillante sull’asfalto solo umido fin dal via – ha ritardato con entrambe le macchine il pit stop per gli pneumatici full wet. Norris vince davanti a un solido Max Verstappen che ci prova fino alla fine in Australia (complice un piccolo errore dia tre giri dalla bandiera a scacchi) e George Russell che completa il podio con una prova precisa e senza sbavature. In bagarre tra di loro negli ultimi sei giri full gs dopo la Safety Car, Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiudono il GP in ottava e decima posizione, separati dal rimontante Piastri che riesce a rimettere in pista la sua McLaren dopo essere finito sull’erba dell’ultima esse e chiude nono superando sir Lewis all’ultimo giro.