Lando Norris ha vinto il Gran Premio d' Australia indossando un Richard Mille realizzato apposta per lui e McLaren

Ci ha lasciati secondo in classifica, dopo uno strepitoso Mondiale 2024, ed eccosubito sul gradino più alto del podio ald', seguito dal campione del mondo in carica Max Verstappen (Red Bull) e da George Russell (Mercedes). Una gara ricca di colpi di scena, quella di Melbourne, soprattutto a causa della pioggia, che ha visto il pilota inglese mantenere la prima posizione dall'inizio alla fine, tallonato fino dal compagno di squadra Oscar Piastri. Nulla da fare per la Ferrari, con Charles Leclerc ottavo e Lewis Hamilton decimo, ma questa è un'altra storia. Torniamo al vincitore di questo primo GP 2025, che ha segnato l'entrata in F1 di Louis Vuitton e l'inizio di un campionato che ci porterà in giro per il mondo per 24 tappe-evento. Una cosa, oltre allade abilità in pista di, ha attirato la nostra attenzione: ilche portava al polso.