Movieplayer.it - L'Albero, la recensione: un debutto poetico e enigmatico con due grandi protagoniste

Leggi su Movieplayer.it

L'esordio di Sara Petraglia è un coming of age metropolitano sognante,(quasi dagli echi metafisici) e volutamente sfuggente con un duo fantastico composto da Tecla Insolia e Carlotta Gamba. Al cinema dal 20 marzo. Ilalla regia di Sara Petraglia è un film di cui è difficile dare una connotazione specifica, in qualche modo sicura o certa in modo totalizzante. Si tratta di una pellicola certamente "piccola" se parliamo di portata produttiva, è anche una pellicola intima, una pellicola che incontra un immaginario dall'eco quasi "caligariano" e, per finire, una pellicola poetica, immaginifica, forse metafisica. Potremmo quasi affermare che ilalla regista romana è un film che sfugge, che vive al di là di quello che vediamo sullo schermo, delle geografie dei luoghi e dello spazio occupato dalle sue due splendide