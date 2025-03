Lanazione.it - L’Affare Vivaldi. Il maestro Sardelli in San Francesco

L’eterno fascino di Antonioincontra la narrazione appassionata di Federico Mariain un evento unico, “”, un concerto-reading, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in collaborazione con Animando, che si terrà venerdì 21 marzo, alle 21, nella Chiesa di San. Lo spettacolo, che fonde musica e narrazione, prende vita grazie all’interpretazione del testo di, edito da Sellerio e vincitore del Premio Comisso 2015 per la narrativa e al coinvolgente accompagnamento musicale dell’Ensemble Modo Antiquo. Ingresso gratuito, con prenotazione su www.fondazionecarilucca.it. Biglietti disponibili dalle 12 di martedì. L’opera di, che ha conquistato il pubblico grazie alle sue “Quattro stagioni”, cela un patrimonio musicale molto più vasto e affascinante, che per secoli è rimasto sepolto nell’oblio.