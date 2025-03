Ilfattoquotidiano.it - L’abito da sposa più sostenibile? Si fa con i vecchi corredi: tovaglie e lenzuoli diventano pezzi unici. La storia di Angela Carosone

C’era una volta il corredo, che accompagnava le ragazze verso il matrimonio. Adesso, è proprio il corredo a far nascere gli abiti dadi nuova generazione, personalizzati e sostenibili. Ma anche camicie, top, prendisole e abiti da sera. Merito dell’intuizione die del suo brand Ancòra (anzi: an cò ra, come vuole il logo ufficiale, sillabato) specializzato nella creazione di capicon tessuti recuperati da, asciugamani eantichi.?? Quella diè unadi ritorni e nuove partenze, di amore per l’ambiente e rispetto per la tradizione. Ma soprattutto, è ladi come con un po’ di visione e tanta (tanta) manualità, si possa trovare un modo più consapevole e responsabile di fare moda. Il suo percorso nella moda è iniziato con un master come ricercatrice di tendenze a Milano e poi lavorando per altri brand, come Les Copains e Antonio Marras.