Ilfattoquotidiano.it - L’abbraccio degli astronauti della Nasa dopo l’aggancio della Crew Dragon alla Iss, finisce la prigionia di Wilmore e Williams

Un abbraccio non come tutti gli altri, anche se lassù dove orbita la Stazione spaziale internazionale gli equipaggi sono abituati ad accoglienze particolari. Poco più di un giornoil decollo, una capsula dell’equipaggio SpaceX è arrivata sulla Iss, consegnando i sostituti dei duebloccati da nove mesi. I quattro nuovi arrivati – in rappresentanza di Stati Uniti, Giappone e Russia – trascorreranno i prossimi giorni imparando proprio da Butche Sunile procedureStazione. Poi, nel corsosettimana, i due ex “prigionieri” saliranno sulla loro capsula SpaceX per concludere un’inaspettata missione prolungata iniziata lo scorso giugno.avrebbero dovuto stare via solo una settimana, ma il rientro era stato bloccato a causa dei problemi tecnici riscontrati durante il collaudonavetta StarlinerBoeing.