Bolognatoday.it - La Virtus incappa in una serata storta, al PalaBarbuto vince il Napoli Basket

Leggi su Bolognatoday.it

Finisce nel peggiore dei modi la sfida delper laBologna. Finisce con una sconfitta inopinata per almeno tre ordini di motivi.Il primo il livello dell'avversario,veleggiava all'ultimo posto della LBA con solo 5 vittorie all'attivo. Il secondo, per come è maturata.