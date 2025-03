Ilrestodelcarlino.it - "La via del Volto Santo sarà patrimonio dell’Appennino"

Sala gremita ieri al castello di Canossa per l’incontro (voluto dal Comune di Canossa, il Parco Nazionale, Parchi dell’Emilia Centrale, la Diocesi e l’Associazione Via Matildica del) dedicato al progetto di valorizzazione dell’intero cammino: un investimento di 605mila euro, cofinanziato dal Ministero del Turismo, che prevede il completamento di parte del tracciato già realizzato tra Canossa e San Pellegrino in Alpe. Di fronte ad una sala stracolma di persone che hanno seguito con grande attenzione ed interesse l’illustrazione del percorso del progetto, oggi giubilare, sono intervenuti l’architetto Walter Baricchi sui luoghi del percorso e la coordinatrice del Parco nazionale Alessandra Curotti che ha detto fra l’altro: "Questo percorso giubilare passerà alla storia, resterà per sempre un itinerario per il territorio che attraversa, in particolare l’Appennino".