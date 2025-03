Sport.quotidiano.net - La Unahotels sbanca Varese: vittoria convincente dei biancorossi

Reggio Emilia, 16 marzo 2025 – Con un occhio al campionato e uno alla decisiva trasferta di Coppa di Manresa in calendario martedì sera, l’sbriga senza troppi patemi la pratica. In parte per indubbi meriti suoi, in particolare nel momento in cui decide che la gara va chiusa per non correre rischi, e a tratti in altri momenti, in parte perché laattuale, anche in casa sua, è decisamente poca cosa. Così l’, guidata da Winston e Barford col contributo sottocanestro di Faye e Faried, si prende due importantissimi punti in chiave playoff e riesce a dosare l’energia in vista dell’importante impegno europeo. Avvio sostanzialmente equilibrato, le due squadre si danno battaglia colpo sul colpo, con adeguata intensità. A metà tempo lo score è fissato sul 10-10. Nel finale di frazione uno scatenato Smith propizia e consolida il break di 10-2 con cui gli emiliani trovano il primo abbrivio della sfida, concludendo la prima sirena avanti di sei lunghezze.