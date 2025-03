Periodicodaily.com - La timidezza di Schumer sullo shutdown: Trump ringrazia

“Ci è voluto coraggio.. Una mossa intelligente del senatore. Potrebbe condurre a qualcosa di grande per gli Usa, l’inizio per una completa e nuova direzione”. Con queste parole Donaldha lodato l’annuncio di Chuck, leader della minoranza democratica al Senato, che non si opporrà alla legge straordinaria sul bilancio approvata dai repubblicani .