Leccotoday.it - La terza "Errerun" dona quasi 7 mila euro agli Amici di Chiara

Leggi su Leccotoday.it

Il tempo incerto non ha frenato laedizione della, la corsa/camminata non competitiva in ricordo di Renato Ambrosini, andata in scena oggi attorno al lago di Garlate. Oltre seicento i pettorali assegnati, numerosissimi i partecipanti che si sono ritrovati in piazza Era per la.