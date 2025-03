Ilrestodelcarlino.it - La Smartsystem affronta la capolista pensando alla Coppa Italia

Essence Hotels oggi alle 18 affronterà al Palas Allende di Fano laTinet Prata di Pordenone per l’ultima giornata della regular season del campionato di serie A2. La Virtus al suo primo anno in questa categoria è salva, ma ora pensache parte il 6 aprile. Coach Vincenzo Mastrangelo presenta così l’incontro odierno: "E’ vero siamo già salvi da tempo, ma questo match conta come tutti gli altri che abbiamo giocato finora, perché dobbiamo cercare una vittoria prestigiosa in casa per prepararci bene". Sulla stagione, il tecnico biancorosso dice: "Sono molto soddisfatto. Delle tre neopromosse ovvero noi, Macerata e Palmi, siamo stati i primi a salvarci. Una è già retrocessa e Macerata che dovrà aspettare i risultati di oggi e tengo a precisare che siamo stati gli unici a non andare sul mercato durante l’anno".