Cataniatoday.it - La settimana di Dossier, da storie di successo al femminile alle luminarie siciliane

Leggi su Cataniatoday.it

La città etnea è la seconda provincia della Sicilia per casi di tumore "asbesto correlati".ha analizzato gli ultimi dati a disposizione per stilare una lista dei luoghi inquinati. Rosita Rijtano ha scoperto che non esiste un quadro completo. Il problema non sembra interessare molto gli.