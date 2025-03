Ilfattoquotidiano.it - La scure del Doge sull’Agenzia delle Entrate degli Usa (Irs): via il 20% dei dipendenti. “Ma così il gettito crollerà di 160 miliardi in dieci anni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In parallelo alla guerra commerciale contro i partner che “maltrattano” le imprese Usa, Donald Trump ne ha avviata un’altra. Contro l’Internal revenue service, l’omologo statunitense dell’Agenzia. Da quando si è insediato alla Casa Bianca per il secondo mandato già 7milain prova sono stati lasciati a casa e poco meno di 5mila hanno accettato di dimettersi mantenendo lo stipendio fino a settembre. Ma è solo l’inizio: ora il Dipartimento per l’efficienza governativa su cui sovrintende Elon Musk, impegnato in una crociata contro gli statali “inutili”, ha deciso di eliminare entro metà maggio il 20% della forza lavoro che a inizio anno contava 100mila persone. Al netto di eventuali reintegri, visto che un tribunale ha già dichiarato illegittimi i licenziamenti annunciati da sei agenzie governative, secondo molti osservatori la decisione rischia di avere effetti dirompenti sulla lotta all’evasione e affossare lefiscali federali.