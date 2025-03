Ilfattoquotidiano.it - La scrittura può aiutare coi ‘Rimpianti e rimorsi di un uomo qualunque’: ne è nato un libro

La presentazione di uncostituisce sempre un’occasione mondana. Per i partecipanti, naturalmente. Ma anche per l’Autore. Un’occasione d’incontro, insomma. Con questo spirito giovedì 20 marzo 2025 presento “Rimpianti edi unqualunque” (All Around, Vignate Mi, 2024, 96 pagg., 13 euro) alla Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi, in via Nizza 35 (Palazzo INPGI), a Roma. A partire dalle 17.00. Insieme a me ci saranno Beatrice Curci e Ginevra Lombardozzi, Massimo Marciano e Marco Nocca. Parola a loro. Ma intanto, una anticipazione. Dal Prologo.***Ci sono persone per le quali parlano i sentimenti. Le espressioni. Più che l’età. L’altezza e il peso. Il colore dei capelli e quello degli occhi. Mario non ha volto. E neppure sembianze. Quel che è lo dicono le sue ansie. Le sue aspirazioni.