Secoloditalia.it - La satira contro la sinistra spopola in rete. Anche i giovani si ribellano agli influencer antifa

Leggi su Secoloditalia.it

Che lafosse in affanno lo sapevamo già ma che stesse perdendoi suoi baluardi inè una dura novità con cui i compagni sono costretti a fare i conti. Basti pensare che fino a cinque anni fa sui socialva un bullismo virtuale fatto di spiegoni, accuse e denigrazioni del nemico politico, costruiti ad hoc dai vari Lorenzo Tosa, Saverio Tommasi, Andrea Scanzi. Una pletora ricca di violenza corroborata da saccenza intellettuale. Unafavorita da un algoritmo sbilanciato, che puniva il linguaggio d’odio solo quando proveniva da destra. Abbondavano non solo i tristidi cui sopra male pagine politiche non ufficiali, armi non convenzionali di cui il PD & Co. hanno usufruito in abbondanza. Abolizione del suffragio universale (che nome democratico!), Aprite il cervello, Meme della Terza Repubblica, tutte unite appassionatamente da un unico sentimento: l’odio verso la destra.