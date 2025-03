Ilrestodelcarlino.it - La Samb si prepara alla volata finale. Atteso il pienone per la gara col Chieti

Con il test in famiglia di questa mattina (ore 10) al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo, si chiude la settimana di lavoro dellainiziata mercoledì scorso. Una settimana che è servita per staccare la spina a livello mentale ma soprattutto per fare svolgere lavoro differenziato a chi sta uscendo da un infortunio e a chi deve recuperare la migliore condizione. Nelle ultime gare i rossoblù sono parsi in affanno sotto il profilo fisico con il prof Di Renzo che ha fatto svolgere allenamenti specifici proprio per ritrovare la giusta birra da mettere nelle gambe in vista del rushdi campionato. Lariprenderà ad allenarsi martedì prossimo al Ciarrocchi. Pdini conta di recuperare il difensore Alessio Zini chiamato a sostituire contro illo squalificato Gennari.