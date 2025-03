Anteprima24.it - La Rummo riparte, vittoria a Capaccio che riapre la corsa al quarto posto

Tempo di lettura: 2 minutiDopo due sconfitte consecutive, torna allalaBenevento nel campionato di Serie C femminile. Espugnato l’ostico campo diPaestum con il risultato di 55-50 al termine di un match molto equilibrato deciso nell’ultimo periodo da una grande rimonta delle sannite.Primomolto compassato per entrambe le squadre che non trovano con facilità la via del canestro, come dimostra il 9-8 alla fine del primo periodo.Nel secondole padrone di casa mettono la freccia e distaccano le nostre ragazze di ben 9 lunghezze, ma il rientro negli spogliatoi porta una scossa mentale alle cestiste in giallorosso.Il terzo periodo vede prima un allungo quasi decisivo diche tocca i 12 punti di vantaggio e, successivamente, Muscetta e compagne ritrovare la solita aggressività difensiva che era mancata nelle ultime partite, con il distacco che si riduce a soli 4 punti (38-34).