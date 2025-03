Iltempo.it - La Roma batte il Cagliari e sale a 2 punti dalla Lazio

Dopo la delusione di Europa League, laritrova il successo in campionato anche grazie alle parate del suo portiere Svilar, migliore in campo. All'Olimpico, battuto 1-0 il: rete decisiva di Dovbyk. Per i giallorossi è il tredicesimo risultato utile di fila ed è la sesta vittoria consecutiva in Serie A. Unica nota stonata per il team di Ranieri l'infortunio di Dybala, entrato in campo al 64' ma costretto a uscire (sostituito da Pisilli) per infortunio dodici minuti dopo. Gli sforzi di Bilbao, però, si sono fatti sentire. Lanel primo tempo ha faticato a costruire azioni da gol e l'occasione più nitida dei primi quarantacinque minuti è arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Paredes ha crossato in area, Mancini si è coordinato al volo ma il suo tiro (deviato da un difensore) è terminato al lato del palo alla sinistra di Caprile.