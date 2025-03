Ilfattoquotidiano.it - “La richiesta del visto del principe Harry sia resa pubblica”: la richiesta di un giudice statunitense e perché c’entra l’autobiografia Spare

rischia di dover tornare in Gran Bratagna? Chissà. La via è lunga e, forse, al duca di Sussex un ‘ritorno a casa’ non dispiacerebbe nemmeno troppo. Qualche mese fa, gli esperti della casa reale britannica avevano iniziato a parlare di una sempre più chiara ‘separazione’, nell’ambito di alcuni impegni ufficili, dalla moglie Maghan Markle. Unsempre più “solo”, al quale mancherebbero sia gli amici che la famiglia.Ma cosa sta accadendo negli Usa eilCarl Nichols ha ordinato che i documenti contenuti nelladiper gli Stati Uniti siano resi pubblici entro martedì? La domanda di visionare i documenti dell’immigrazione diè stata presentata dalla conservatrice Heritage Foundation che sostiene che il duca potrebbe avere nascosto un passato di uso di droghe al momento di compilare il questionario, per evitare che ilvenisse negato.