Lanazione.it - La rete Acat cresce ancora. Nasce il club "L’Abbraccio"

E’ nato "", nuovodell’(L’Associazione Alcologici Territoriali) aperto "a tutte le famiglie – si spiega – che hanno difficoltà legate a comportamenti nocivi alla salute". "In questo periodo nel quale la maggior parte delle associazioni che hanno a cuore il benessere della comunità si trovano in difficoltà are – dicono i rappresentanti diGrosseto –, l’apertura di un nuovo punto di appoggio è da valutare in senso senz’altro positivo. Inascono dall’incrocio di una tradizione psichiatrica, passando attraverso le teorie dell’approccio interpersonale, dall’esperienze delle comunità terapeutiche di Maxwell Jones, dal lavoro sociale die i suoi modelli, l’approccio familiare, la scienza della complessità ed i processi di partecipazione. Ida tempo hanno superato il concetto di cura, sostituito con il cambiamento dello stile di vita, andare oltre l’alcol significa riconoscere la proposta culturale che iportano a favore del miglioramento della persona, della famiglia, della comunità e del bene comune".