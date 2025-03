Ilgiorno.it - La Repubblica dell’Ossola. I liceali ne ripercorrono la storia

Leggi su Ilgiorno.it

In preparazione alle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, il Liceo Crespi di Busto Arsizio ha organizzato la mostra “Immaginare un mondo nuovo. La(sett.- ott. 1944)”. Allestita nell’aula Ali della Libertà, la mostra è stata realizzata dalla Casa della Resistenza di Verbania-Fondotoce con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e del “Cpl Varese - Centro Promozione della Legalità - Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” e la collaborazione dell’Associazione Amici di Angioletto. Studenti e studentesse del Liceo Crespi aiuteranno i visitatori a ripercorrere i quaranta giorni dell’esperienza della, evidenziando azioni e principi che la ispirarono. La mostra è aperta per le visite guidate fino a giovedì 20 marzo, dalle 8 alle 14, venerdì 21 marzo dalle 8 alle 13.