La Reggiana si fa rimontare dalla Sampdoria | ora la vittoria manca da sette turni

Reggio Emilia, 16 marzo 2025 – Due punti buttatifinestra: la, sopra di due reti fino al minuto 67’, si fa riprenderee vede scivolare via dalle mani unache sarebbe stata ossigeno puro (e meritata per quanto visto nel complesso, almeno fino a quel momento). Le reti: Portanova al 33’ (tocco sottoporta dopo un cioccolatino di Vergara) e Gondo (60’) da mezzo metro dopo una grande giocata di Fiamozzi. La Samp accorcia con Niang a porta vuota: poco dopo, però, l’attaccante ex Milan rimedia il secondo giallo lasciando i doriani in dieci. L’uomo in meno, però, non si vede, anzi: la Samp spinge, e il neo entrato Sosa concede troppo spazio a Oudin che trova da dentro l’area il 2-2. Finisce con un punto a testa: settima gara di fila senza vittorie per i granata, che salgono a 32 punti, al pari dellache rimane dentro la zona playout per gli scontri a sfavore con i granata (a Marassi la ‘Regia’ vinse 1-0).