La ragazza senza nome 2024 | spiegazione film e finale

Laè undeldiretto da Jeff Hare. La trama segue una conduttrice di podcast che fa ritorno nella sua città natale, dove una morte riaccende la sua attenzione su un caso che non era stato risolto. Questo la porta a vivere una situazione pericolosa, mentre cerca la verità. Ma chi è Cecily? Come finisce il? Vediamo insieme la trama completa.La: riassunto trama completaLa trama de Lainizia con la conduttrice di podcast legati al crimine, Fiona Michelson, che si ritrova intrappolata in un seminterrato. Si torna indietro nel tempo di una settimana. Fiona fa ritorno nella sua città natale, per festeggiare il 40esimo anniversario dei suoi genitori, Barry e Cecily, nell’hotel Holt Vineyard. Il proprietario del posto, Marcus, li accoglie con felicità.