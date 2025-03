Ilgiorno.it - La prova demografica. Meno studenti in città ma cresce l’hinterland. In calo i corsi serali

Ildemografico - che già aveva bussato forte alle medie - si comincia a fare sentire anche alle superiori delladi Milano (-2,5% negli ultimi cinque anni), mentre nelle scuole delcrescono ancora gli iscritti (+2,2%). Tra i dati raccolti dal Servizio programmazione rete scolastica dellaMetropolitana emergono anche le sfumature demografiche. Complessivamente, il numero di iscritti aidiurni e aiper adulti nelle scuole superiori per l’anno scolastico 2024-25 è di 115.013, dato in linea con l’anno scorso e in lieve flessione (-0,4%) rispetto a cinque anni fa. Sono 56.924 i maschi e 58.089 le femmine, mentre glistranieri (il dato si riferisce alla nazione di nascita dello studente) rappresentano circa il 16,12% del totale. Quest’anno sono 18.