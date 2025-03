Quotidiano.net - La prova della premier Meloni, in bilico tra Trump e Starmer. E Salvini le tende la mano

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 marzo 2025 – Nel giornovideocall convocata dalbritannico Keir, il presidenteRepubblica italiana – forte del rispetto di cui gode in tutto il mondo – lancia un messaggio preciso. "È doveroso costruire un futuro di pace in Europa", dice Sergio Mattarella a Gorizia, dove riceve il premio Santi Ilario e Taziano assieme al presidente emeritoRepubblica Slovenia, Borut Pahor, protagonististorica stretta dia Basovizza, segno di riconciliazione. E delle condizioni che possono permettere quel futuro di pace parla Giorgianella riunione alla quale ha deciso alla fine di partecipare. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIAPrima una chiacchierata telefonica con, poi si collega anche lei, ma solo per dire che tra gli strumenti utili per garantire la pace non c’è la missione militare a cui mirano tutti gli altri.