Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Una Macabra Scoperta!

Nuove tensioni e segreti a “La Promesa”: Jana affronta una scioccante, mentre Cruz e Leocadia si scontrano senza esclusione di colpi.Nuovi Intrighi e Rivelazioni a “La Promesa”Le tensioni a “La Promesa” non accennano a placarsi, e questa settimana si preannuncia ricca di colpi di scena e svolte inattese. Nuovi personaggi fanno il loro ingresso, alcuni con intenzioni tutt’altro che pacifiche, mentre segreti a lungo celati vengono portati alla luce. Jana, nel frattempo, si ritrova coinvolta in un’amarache potrebbe cambiare tutto.La Gravidanza di Jana Inasprisce lo Scontro con CruzSe qualcuno pensava che l’arrivo di un bambino potesse migliorare il rapporto tra Jana e Cruz, si sbagliava di grosso. La gravidanza non solo non ha appianato le divergenze tra le due donne, ma le ha rese ancora più profonde.