Sbircialanotizia.it - La Promessa, anticipazioni: la passione e il sospetto si mescolano tra ritorni e incontri inaspettati

Leggi su Sbircialanotizia.it

In un luogo costellato di segreti, arriva un momento in cui il vento del cambiamento soffia forte. È il caso di Adriano e Catalina: l’unione tra lavoro e confidenze trasforma rapidamente un rapporto formale in una vicinanza pericolosamente intima. Durante una cena che si fa romantica, i due si lasciano andare a un impulso appassionato, . L'articolo La: lae ilsitraè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.