Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 17 al 23 marzo 2025: Manuel e Curro tornano sani e salvi dalla guerra

@RTVEBuone notizie per la famiglia Lujan nei prossimi episodi de La. Dopo mesi passati lontano da casa,de Lujan e il cuginode la Matain Europa. Un lieto epilogo che riempie di gioia tutti i loro familiari.La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00). Le puntate si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lada lunedì 17 a domenica 23Lunedì 17: Petra e Gregorio si alleanoPetra confida a Gregorio i suoi sospetti sulla presunta morte di Pia e, insieme, decidono di indagare per scoprire se l’ex governante sia ancora in vita. Nel frattempo, Vera rivela a Lope che Santos è l’unico a conoscere una verità sul suo passato, motivo per cui la tiene sotto scacco.