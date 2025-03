Ilgiorno.it - La Procura di Monza: danno da 60 milioni

Una aggregazione industriale tutt’altro che semplice dal punto di vista delle valutazioni: legali, economiche, sociali per le ricadute sul territorio, politiche. E una battaglia legale altrettanto complessa. Tiziano Mariani, allora leader della lista civica Noi x Seregno, nel 2020 ha iniziato a contrastare l’accordo tra Aeb e A2A senza escludere proprio nulla. Le prime schermaglie tra lui e il sindaco Alberto Rossi sono state nelle aule della giustizia amministrativa. La disputa si è spinta fino all’ultimo grado di giudizio con il responso finale: operazione illegittima. Nulla, tuttavia, è cambiato ai fini dell’aggregazione: il matrimonio tra le due società è stato celebrato lo stesso. Mariani, dalle aule del Consiglio comunale, continuava ad avvisare che lo scontro non sarebbe finito lì. In seguito a un suo esposto si è mossa ladella Repubblica, che alla fine ha tirato le somme: questa aggregazione industriale avrebbe causato undi almeno 60di euro.